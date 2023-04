Gatti esaltato da Danilo: «Un esempio per tutti noi. È stato sette mesi senza giocare e poi…». Le parole del difensore

Danilo, in conferenza stampa alla vigilia di Juve Sporting, ha parlato così di Federico Gatti.

GATTI – «Mi fa piacere parlare di lui, è un esempio per tutti noi. È arrivato dalla Serie B alla Juventus ed è stato sei-sette mesi senza giocare. Non ha mai mollato e non ha mai smesso di lavorare e poi ha dimostrato di essere da Juve. Sono molto contento del suo percorso».

