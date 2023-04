Highlights e Gol Vicenza Juventus Next Gen: le immagini del match che ha consegnato la Coppa Italia Serie C al club veneto – VIDEO

La Juventus Next Gen non è riuscita nell’impresa di rimontare il 2-1 dell’andata. Nonostante i due vantaggi, i bianconeri di Brambilla sono stati superati per 3-2 anche nel ritorno della finale di Coppa Italia Serie C.

Trionfa il Vicenza: ecco gli highlights e i gol del match.

The post Highlights e Gol Vicenza Juventus Next Gen: le immagini del match – VIDEO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG