Gatti fa felice la Juve: «Gol speciale, momento di svolta meritato». Il messaggio del club per celebrare il difensore

La Juve dal suo sito ha pubblicato un messaggio speciale per Gatti dopo il gol allo Sporting.

IL MESSAGGIO – «Federico Gatti ha trovato, contro lo Sporting CP, il suo primo gol con la maglia della Juventus.

Un gol speciale non solo perché ha regalato la vittoria ai bianconeri nell’andata dei quarti di finale di Europa League, ma anche perché ha rappresentato, per lui, un momento di svolta dopo mesi di lavoro e sacrifici. Dall’approdo alla Juve fino alla titolarità e al gol vittoria europeo.

L’esultanza di Gatti è stata energica, spontanea, pura e con lui ha esultato tutta la Juve. Ancora, non solo per la rete, ma anche per l’autore. Perché Gatti meritava questa gioia e a dirlo sono stati i compagni di squadra. Ancor prima del gol vittoria».

GATTI RACCONTATO DAL SUO EX DIRETTORE FASSOLI

