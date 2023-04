Tare avvisa la Juve: «Sarri ha cambiato la Lazio, l’obiettivo è il secondo posto». Le dichiarazioni prima della partita con lo Spezia

Tare a Sky Sport ha parlato della lotta al secondo posto prima di Spezia Lazio, mandando un messaggio anche alla Juventus che senza penalizzazione sarebbe seconda.

IL SECONDO POSTO – «E’ un obiettivo prefissato a inizio stagione, frutto di lavoro degli ultimi anni. Con l’arrivo di Sarri le cose sono cambiate. Rispetto all’anno scorso la squadra ha fatto passo in più in avanti come organizzazione. Abbiamo numeri importanti, siamo la miglior difesa e questo puà aiutare a raggiungere questo obiettivo fondamentale per la crescita della Lazio».

