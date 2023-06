Le parole di Gennaro Gattuso, ex calciatore ed allenatore del Milan, dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi

Gennaro Gattuso, ex Milan, ha parlato della scomparsa di Silvio Berlusconi.

PAROLE – «Era un uomo con un carisma impressionante. Ha cambiato la storia del Milan. Noi dovevamo pensare solamente a portare gli scarpini, quando parlava ti entrava dentro. Era straordinario. Aveva sempre le parole giuste per ogni situazione. Per me è immortale. Ci pensi e ti sembra impossibile che Silvio Berlusconi possa essere morto. Venti giorni fa appena uscito dall’ospedale ha fatto quel video alla festa di Forza Italia mostrando una forza incredibile. Non gli bastava una giornata per finire il suo lavoro. No, non può essere morto».

