Gennaro Gattuso, allenatore del Valencia, ha parlato all’ANSA.

PAROLE – «Posso con orgoglio affermare di essere stato amico di Sinisa Mihajlovic. Tra di noi c’era rispetto e stima reciproca che ci univa anche se non siamo mai stati compagni di squadra. Penso che oggi non si debba piangere per la sua scomparsa, lui non vorrebbe: verso di lui occorre invece quel rispetto che si deve alla scomparsa di un uomo come lui. E il rispetto si dimostra ricordando ciò che ha sempre insegnato: ricordo tante foto di Sinisa con la sua numerosa famiglia, tanti immagini dei suoi calciatori stretti intorno a lui nei momenti più difficili, ed è questo per me ‘l’essere uomo’, esser capace di trasmettere i propri valori e far sì che chi ti circonda impari a condividerli perché per tutti sei stato un esempio. Grazie di tutto Sinisa».

