Pablo Gavira detto Gavi, centrocampista del Barcellona, è stato intervistato da Tuttosport dopo aver vinto il premio di Golden Boy 2022. Le sue dichiarazioni:

«Per me ricevere questo premio è stato un orgoglio. Sono grato a tutti quelli che mi hanno aiutato a conquistarlo. Motivazione? Sì mi spinge a fare ancora di più e continuare a fare quello che sto facendo con il Barcellona. Ho ancora tanta strada da percorrere. Pedri? Al Barcellona abbiamo una grande generazione di talenti. Prima di me e Pedri toccò a Messi del Barcellona. Un giocatore grande, troppo grande e tutt’ora è il migliore al mondo. Purtroppo non ho avuto la fortuna di giocare con lui. I miei idoli sono Isco e Iniesta. Mondiale? Sogno di vincere il titolo con la Spagna».

