Il Milan trova una vittoria più sudata del previsto contro lo Spezia e si mantiene al secondo posto dietro al Napoli

Vittoria romanzesca per il Milan, che riesce a spuntarla contro lo Spezia grazie a una magia di Giroud nei minuti finali. Come riporta la Gazzetta dello Sport, è stata una gara da Premier League: tre gol, due traverse, un’espulsione e un paio di risse con il VAR che si mangia 7/8 minuti. I rossoneri vanno a caccia del gol a testa bassa contro uno Spezia che con onore imposta il match alla pari incurante della classifica e dei valori in campo.

La gara poteva chiudersi già nei primi 20 minuti, ma ci ha pensato un miracoloso Dragowski e la traversa di Krunic a tenere a galla i liguri. Nella ripresa Daniel Maldini spaventa San Siro, che comunque gli regala un applauso all’uscita dal campo, ma nel finale ci pensa la zampata di Olivier Giroud a risolvere la matassa per Pioli. L’inseguimento al Napoli, che resta a -6, continua.

The post Milan, vittoria da romanzo: l’inseguimento al Napoli continua appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG