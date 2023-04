Gazzetta.it propone un focus sull’Inter e sulla fatica di Romelu Lukaku di essere decisivo in zona gol, dopo il pareggio con la Salernitana

Con queste parole su gazzetta.it si analizza la prestazione di Romelu Lukaku con l’Inter nel pareggio contro la Salernitana:

LUKAKU– Il simbolo della terribile serata dell’Arechi è quel colpo di testa a metà secondo tempo, tanto incredibile quanto reale: calcio d’angolo a favore, palla che si presenta a poco più di un metro dalla linea di porta e il colpo di testa di Big Rom che la stampa sulla traversa con una traiettoria quasi ascensionale.

FAMELICO?– E poco importa che Guillermo Ochoa si sia poi messo in mezzo anche al tap-in di Stefan De Vrij, perché il focus è sul belga: ora che le occasioni riesce a crearsele grazie a una gamba più accondiscendente, il pallone non entra nemmeno se il portiere è a bersi una cedrata al chiosco fuori dallo stadio. A Salerno il messicano ha fatto un figurone, è vero, ma nelle due parate su Lukaku c’è un evidente involontaria collaborazione dell’attaccante, che mai è stato in grado di angolare a dovere la conclusione. Il famelico dominatore del 2020-2021 non c’è più.

