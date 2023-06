Gazzetta-Inter, non solo Dzeko: altri due veterani vicino ai saluti in casa nerazzurra

Non sarà soltanto Edin Dzeko, l’unico anziano dell’Inter a salutare la maglia nerazzurra in questo mercato estivo.

Come ci riporta La Gazzetta dello Sport, oltre al bosniaco, Danilo D’Ambrosio non rinnoverà il suo contratto con il club. Non sicuro, ma quasi certo anche il mancato rinnovo per Samir Handanovic.

L’articolo Gazzetta-Inter, non solo Dzeko: due veterani vicino ai saluti proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG