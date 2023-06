Inter, ripresi i contatti con Thuram: i dettagli sulla possibile trattativa per il francese

Dovrà pensare al dopo Dzeko l’Inter, con il bosniaco ormai ad un passo dal suo approdo al Fenerbache.

Come riportato da RMC Sport, per sopperire all’addio del Cigno, i nerazzurri avrebbero ripreso i contatti con un vecchio pallino dell’attacco, Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach. Milan e Psg sembrano essere avvantaggiate, ma il club nerazzurro non è da considerarsi fuori.

L’articolo Inter, ripresi i contatti con Thuram: i dettagli proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG