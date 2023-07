Gazzetta – Inter, Oristanio verso il prestito. Il Cagliari sorpassa la Salernitana per il giovane fantasista azzurro

I primi a chiedere informazioni all’Inter per Oristanio è stata la Salernitana, ma in questo momento il Cagliari è in vantaggio. Il club rossoblù è infatti già in pressing perché consapevole che la concorrenza potrebbe aumentare da un momento all’altro e Tommaso Giulini lo vorrebbe come rinforzo dopo la promozione.

A Cagliari Oristanio troverebbe Claudio Ranieri, un allenatore molto bravo a trattare con i giovani e fondamentale per ricalibrarlo sul calcio italiano. L’Inter vuole seguirlo da vicino e il ragazzo ha dimostrato di non perdersi per strada: se il ritmo sarà confermato non sarebbe una sorpresa vederlo incluso nella rosa nerazzurra nel prossimo futuro.

L’articolo Gazzetta – Inter, Oristanio verso il prestito. Il Cagliari sorpassa la Salernitana proviene da Inter News 24.

