La pesante vittoria dell’Inter all’Olimpico contro la Roma è frutto di gioco di squadra e della cattiveria sottoporta di Lautaro Martinez che decide un match altrimenti bloccato sullo 0-0, ecco le pagelle della rosea.. L’ALLENATORE7 InzaghiMatch di non semplice gestione, dopo i due cambi nel primo tempo. Ha ritoccato inter dal punto di vista difensivo e il risultato è la conseguenza. IL MIGLIORE7 LautaroIl gol è una prodezza di coordinazione, ma è solo una delle cose della sua partita: tant appoggi, tante uscite perfette. (Correa 6 il tempo di farsi ammonire)IL PEGGIORE 5,5 DarmianPreoccupato forse più del dovuto di Zalewski, aspetta dalle sue parti un Angelino che in realtà arriva molto poco. Ingenuo sull’ammonizione. 6,5 SommerBaciato dal palo come Pagliuca a Usa 94, perché l’errore sarebbe stato grossolano. Ma poi mette la firma con due interventi simili, prima su Pellegrini e poi su Soulé. 6 PavardA lungo oscuro, con la […]

