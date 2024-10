Tra i flop stagionali figurano figure attese e meno attese mentre tra i nuovi arrivati uno in particolare sta sottoperformando. Vediamo l’analisi della Gazzetta dello Sport odierna

Nelle ultime settimane, alcuni pilastri del Milan hanno mostrato prestazioni che si discostano significativamente dalle aspettative, portando a interrogativi sul loro contributo alla squadra.

Tra queste figure, nomi noti come Theo Hernandez, destinato a essere una colonna della difesa, fino ai nuovi arrivi come Emerson Royal, si sono distinti per un impatto inferiore alle previsioni. La situazione richiede un’analisi approfondita per comprendere le cause di queste prestazioni e le possibili strade per un recupero.

Prestazioni al di sotto delle attese

Nonostante le aspettative elevate, alcuni giocatori del Milan stanno attraversando un momento difficile, con valutazioni che riflettono un rendimento inferiore. Fikayo Tomori, la cui costanza in difesa era stata fondamentale nelle passate stagioni, ha riscontrato un calo, evidente da una media voto di 5,66. Ancor più preoccupante è il caso di Malick Thiaw, che, nonostante abbia avuto meno opportunità, si posiziona come il giocatore con la valutazione media più bassa: 5,38.

Nuovi arrivi sotto esame

Emerson Royal, arrivato con la promessa di rafforzare la fascia, sta trovando difficoltà nell’adattarsi, con una media voto di appena 5,44. Il suo rendimento ha sollevato dubbi, soprattutto quando si considera l’investimento di 14 milioni di euro fatto per il suo acquisto. La situazione si contrappone alle aspettative di miglioramento della squadra, specialmente per quanto riguarda la difesa e le opzioni sulle fasce.

Emerson Royal

Situazione di Hernandez e Loftus-Cheek

Teo Hernandez, una volta considerato un fulcro per l’attacco dalla difesa, sta vivendo il suo peggior inizio di stagione, segnato da prestazioni inconsistenti che gli hanno valso una media di 5,71. Ruben Loftus-Cheek, pur essendo un volto noto nel centrocampo, non ha ancora lasciato il segno quest’anno, con una media voto di 5,72 e nessun contributo diretto sotto forma di gol o assist.

