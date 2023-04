Ci sono dei problemi tra domanda e offerta tra Inter e Stefan De Vrij per apporre la firma sul rinnovo in nerazzurro: le cifre

Come rende noto la Gazzetta dello Sport, quella che doveva essere una semplice formalità si è complicata.

Il rinnovo di Stefan De Vrij con l’Inter, infatti, ha portato al pettine dei nodi non risolti: il giocatore chiede un biennale e il club non vuole andare oltre al rinnovo per una sola stagione. Senza la certezza della qualificazione in Champions League l’Inter non può permettersi contratti dispendiosi a lungo termine.

DE VRIJ E L’INTER- Tutti preferiscono prendere tempo e non arrivare ad una pericolosa rottura in questa fase, considerata anche la volontà di De Vrij di rimanere a Milano e il ‘quasi obbligo’ del club di non privarsi di lui per avere un punto fermo per la retroguardia del domani. Il suo agente Federico Pastorello ha avuto il mandato di esplorare soprattutto il mercato della Premier League, ma con il prevalere dell’opzione interista evidentemente le cose sono cambiate in corsa. E ora bisognerà vedere il mese di maggio a quali conclusioni porterà le parti.

L’articolo GdS- Distanza tra Inter e De Vrij per il rinnovo: la situazione proviene da Inter News 24.

