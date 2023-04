Romelu Lukaku ai microfoni di Sky Sport e DAZN parla della personale doppietta contro l’Empoli e della volontà di restare all’Inter

Dopo la prestigiosa doppietta sul campo dell’Empoli, Romelu Lukaku sta riacquistando fiducia nelle proprie potenzialità.

Il belga parla così della vittoria dell’Inter:

LUKAKU- «Il secondo gol è “alla Lukaku”? Ora sono più fiducioso sugli scatti lunghi, stiamo facendo un ottimo lavoro coi preparatori e mi sento meglio. Mi sento più pronto e più efficace nei movimenti. Ho vissuto un infortunio grave e avevo timore, non ne avevo mai avuto uno così. Ora mi sono ripreso e voglio continuare così»

A Dazn, riferimenti sul futuro:

FUTURO- «Adesso è importante far bene nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juve e non voglio guardare troppo avanti. Bisogna pensare partita dopo partita. Volete sapere se resterei volentieri all’Inter? Sì, ma ragazzi bisogna fare attenzione a dire quelle cose perché gli altri… (ride, ndr). Devo solo dare il massimo per l’Inter e guardare a una gara dopo l’altra»

