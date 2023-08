La Gazzetta dello Sport scrive dell’Inter e del vertice di mercato col West Ham che potrebbe portare a Milano Gianluca Scamacca

La Gazzetta dello Sport propone un focus sul vertice di mercato che si è tenuto tra Inter e West Ham, in cui i nerazzurri hanno fatto la prima offerta (rifiutata) per Scamacca.

SCAMACCA ALL’INTER?- È il risultato di un incontro che c’è stato tra l’Inter e gli uomini che curano l’operazione Scamacca. Non si è andati (ancora) a fondo, ma l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio hanno capito che si può fare. A breve, entro la settimana, ci sarà un vertice tra i due club, Inter e West Ham, per capire i costi dell’operazione.

Scamacca un anno fa è costato 37 milioni di euro alla società londinese. Vuol dire che attualmente è a bilancio per una cifra tra i 29 e i 30 milioni. L’Inter non vorrebbe spendere più di 20-25 milioni per portare l’attaccante della Nazionale a Milano: la prima offerta aveva una base fissa di 22, ma si può salire fino a 25, per un affare complessivo (bonus compresi) di circa 30 milioni. È possibile che si lavori su un prestito con obbligo di riscatto, così da assicurare al West Ham l’operazione definitiva ed evitare il problema di una minusvalenza.

