Alberto Gilardino ha svoltato sulla panchina del Genoa, dal suo arrivo dieci punti in quattro partite e ora la conferma dalla società.

Traghettatori chi? Gilardino ha fatto parlare i fatti e lasciato agli le parole. Il suo lavoro sul campo ha trovato subito i frutti. L’ultima vittoria a Bari nel segno della maturità e della continuità e ora i rossoblù possono sognare in grande. Un terzo posto al girone d’andata è una vittoria per come era iniziato con Blessin il campionato. Ora la società conferma il tecnico sulla panchina, manca soltanto l’annuncio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Genoa, avanti con Gilardino: la società pronta a confermare il tecnico proviene da Calcio News 24.

