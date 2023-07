Andres Blazquez, CEO del Genoa, ha parlato del futuro del club rossoblù dopo la promozione in Serie A. I dettagli

Andres Blazquez, CEO del Genoa, ha parlato a margine della presentazione delle maglia del club rossoblù.

PAROLE – «Ho tanta voglia di Genoa, non posso più aspettare, sono molto contento di essere qui. È stato un anno molto bello, stiamo lavorando per fare una bella stagione. Sarà un anno molto importate per noi. Siamo in Serie A, dove dovremo rimanere per il resto della nostra storia Puntiamo ad arrivare più in alto possibile. Tutta la società sta lavorando per coinvolgere di più la città e questa è una grande prova che i genoani sono con noi, con il club. Continuate così e noi faremo il meglio per voi».

