Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa, ha parlato di mercato dal ritiro estivo rossoblù. Le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Vogliamo costruire una squadra competitiva, in grado di avere almeno una chance di vincere ogni partita. Vogliamo essere protagonisti anche in Serie A. Con il mister c’è un dialogo costante su quello che serve per affrontare la Serie A nel modo migliore, nei prossimi giorni contiamo di mettergli a disposizione qualche rinforzo. Retegui? È un giocatore forte, che ci piace. Ne stiamo parlando: non è una trattativa facile, ma ci siamo. In ogni caso abbiamo anche alternative, non è l’unico nome che stiamo valutando».

