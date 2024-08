I nerazzurri steccano in avvio contro un Genoa già in forma; vediamo le pagelle dei nerazzurri.

SOMMER 5: bravo a fermare con un’uscita alta un’azione promettentissima del Genoa poco dopo il quarto d’ora, sorpreso subito dopo dal colpo di testa di Bani sulla transizione dell’1-0. Nella ripresa sbaglia una facile impostazione dal basso ma viene perdonato da Frendrup, para poi il rigore di Messias ma non può nulla sulla ribattuta. Errori e sfortuna.

BISSECK 4: scelto al posto di Pavard, è molto passivo, quasi fermo in occasione della rete di Vogliacco. Cerca di farsi perdonare con un paio di buone iniziative in attacco ma è imprudente nel finale quando concede il rigore al Genoa per il definitivo 2-2. Dopo un ottimo precampionato, torna sulla terra, match da dimenticare per lui.

ACERBI 5,5: poteva far di più anche lui per evitare il tap-in di Vogliacco, perde qualche pallone di troppo davanti alla difesa ed in generale sembra lontano dal top della forma.

BASTONI 6: senza far nulla di trascendentale è il migliore della retroguardia,

DARMIAN 5: poco coinvolto in entrambe le fasi. Prova a scuotersi con l’assist per il goal di Dimarco poi annullato giustamente per un suo fuorigioco. (Dal 66’ DUMFRIES 5,5: più attivo del collega ma comunque incide poco).

BARELLA 6,5: sempre nel vivo del gioco, splendido il cross per il colpo di testa vincente di Thuram. Come al solito sembra che in campo ce ne siano 2 o 3, vivacissimo.

CALHANOGLU 5,5: sfiora il goal al quarto d’ora con un destro maligno che esce di pochissimo, unico segnale di una gara sottotono. (Dal 75’ TAREMI 6: prende parte all’azione del provvisorio 1-2).

MKHITARYAN 5,5: perde un brutto pallone e per tentare di recuperare si becca un giallo ad inizio gara, spreca una buona chance dal limite nel secondo tempo. Ha abituato a gare migliori. (Dal 66’ FRATTESI 7: molto pimpante, prova a rompere la resistenza genoana, nel finale serve l’assist per il 2-1 di Thuram).

DIMARCO 6: va vicino all’1-2 con una volée salvata miracolosamente sulla linea da Badelj. Nel secondo tempo gli viene annullato un goal per offside di Darmian. (Dal 75’ CARLOS AUGUSTO s. v.).

THURAM 8: suo il primo tiro in porta del campionato nerazzurro, un destro sul primo palo che non sorprende Gollini. Segna alla mezz’ora l’1-1 con un gran colpo di testa e prova subito dopo a bissare ma sbatte su Gollini. Spina nel fianco della difesa ligure anche nella ripresa, riesce nel finale a fare doppietta. Il migliore senza dubbi.

LAUTARO MARTINEZ 5: il fatto di avere solo pochi allenamenti sulle gambe si vede eccome, tocca pochi palloni anche se avrebbe l’occasione per segnare nel primo tempo. Nella fattispecie centra Gollini sprecando una buona occasione. (Dall’86’ ASLLANI s. v.).

INZAGHI 5,5: “spiazzato” da Bisseck, uno dei migliori nel precampionato, i suoi accusano ancora i postumi della preparazione. Osa nel finale schierando Taremi insieme alla Thu-La e per poco non viene premiato. Inizio in salita.

