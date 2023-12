Appuntamento alle 20:45 al Ferraris per il match tra Genoa ed Inter, valevole come 18^ giornata di Serie A: la live della partita

Manca poco alla sfida di stasera al Ferraris tra Genoa ed Inter, valevole per la 18^ giornata del campionato di Serie A: segui con noi la cronaca live della partita.

CRONACA LIVE

1′ – È iniziata Genoa-Inter!

2′ – Primo squillo dell’Inter! Barella imbuca per Mkhitaryan che viene rimontato in campo aperto e calcia male.

7′ – Azione offensiva del Genoa: serie di scambi tra i padroni di casa, si chiude la difesa nerazzurra.

9′ – Ci prova Thuram! Bella azione dell’Inter con un bel controllo al volo di Arnautovic: l’austriaco pennella un cross per il francese che stacca di testa ma la conclusione è poco potente e facile preda per Martinez.

13′ – Fallo di Mkhitaryan che tira per la maglia Ekuban, interrompendo una potenziale occasione per il Grifone. L’arbitro lo grazie, nessun giallo.

16′ – Visibilità ridotta in campo per via dei fumogeni. Match temporaneamente sospeso.

23′ – Riprende adesso il match dopo una lunga sosta.

25′ – Bisseck serve un bel pallone fra le linee a Thuram: il francese prova a puntare la difesa avversaria ma perde palla.

27′ – Occasionissima Inter! Triangolazione veloce sul limite dell’area di rigore avversaria, Arnautovic mette un tiro cross verso Carlos Augusto: la conclusione al volo del brasiliano è respinta dalla difesa genoana.

30′ – Prima grande occasione per il Genoa! Combinano Ekuban e Gudmundsson ma i due non si intendono e non riescono a concludere in porta.

31′ – Conclusione di Badelj sugli sviluppi di un corner, respinge Carlos Augusto.

33′ – Genoa vicinissimo al gol! Cross dalla destra, spizzata di testa di Acerbi che rischia di fare un clamoroso autogol. Palla a lato di poco.

36′ – Calhanoglu! Destro potente al volo del turco, Martinez si distende e para.

39′ – Gioco interrotto per una serie di falli da entrambe le parti, ritmo spezzettato.

GENOA INTER, IL TABELLINO 0-0

GENOA (3-5-2): 1 Martinez; 5 Dragusin, 13 Bani, 4 De Winter; 20 Sabelli, 8 Strootman, 47 Badelj, 32 Frendrup, 3 Martin; 11 Gudmundsson, 18 Ekuban.

A disposizione: 16 Leali, 2 Thorsby, 10 Messias, 14 Vogliacco, 17 Malinovskyi, 19 Retegui, 22 Vasquez, 24 Jagiello, 25 Kutlu, 33 Matturro, 36 Hefti, 37 Puscas, 40 Fini, 55 Haps, 99 Galdames.

Allenatore: Alberto Gilardino.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 8 Arnautovic.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 6 De Vrij, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 42 Agoume, 43 Motta, 44 Stabile, 49 Sarr, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

GENOA INTER, IL PREPARTITA

Le immagini dello spogliatoio nerazzurro: in campo con la seconda divisa

