Il match odierno tra Genoa e Inter sarà un banco di prova importante per Marko Arnautovic, desideroso di dare la sua impronta

Come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in occasione del match tra Genoa e Inter i riflettori saranno puntati su Marko Arnautovic.

Il motivo è presto detto: con la finestra di mercato in avvicinamento, l’austriaco vuole dimostrare che ai nerazzurri non occorre un nuovo rinforzo offensivo.

ARNAUTOVIC – Non è giusto chiudere la porta all’arrivo di un altro attaccante: non è la priorità, ma la società nerazzurra è attenta a quel che potrà offrire la sessione in coro d’opera. Il rinforzo, in ogni caso, non sarà Taremi, che resta un obiettivo prioritario per giugno. A gennaio, peraltro, c’è l’impedimento del passaporto: con Buchanan l’Inter occuperebbe la seconda casella da extracomunitario e non avrebbe altro spazio per questa stagione. Discorsi che Arnautovic e Sanchez (che stasera partirà dalla panchina) voglio respingere con le loro prestazioni.

L’articolo Genoa Inter, l’obiettivo di Arnautovic non potrebbe essere più chiaro proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG