In vista del match tra Genoa e Inter, valevole come 18^ di Serie A, i nerazzurri affidano le speranze ad un giocatore in particolare

L’Inter questa sera sarà ospite del Genoa per la 18^ giornata di Serie A, con la speranza di laurearsi campione d’inverno con un turno d’anticipo.

Per raggiungere l’ambito traguardo, Inzaghi e la squadra tutta si affideranno al jolly Nicolò Barella, come si legge sulla Gazzetta dello Sport.

BARELLA – Diciamo Barella, perché è al top della forma, ma soprattutto perché tocca a lui tenere alta la tensione agonistica che è il pane del Genoa: Gila aggredirà, correrà, impedirà a Calha di ragionare facile. Barella dovrà dargli il cambio in regia, oltre a tamponare, rifinire e proporsi al tiro. Come col Lecce, come sempre. Un jolly così ce l’ha in mano solo Inzaghi.

