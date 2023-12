Henrikh Mkhitaryan scalpita al pensiero di scendere in campo con l’Inter per il match del 29 dicembre con l’Inter: ecco il motivo

Il match del 29 dicembre tra Genoa e Inter sarà molto importante non solo per la scalata dei nerazzurri allo scudetto, ma anche per Henrikh Mkhitaryan.

Contro il Genoa in Serie A, il Treno Armeno ha segnato tre gol, stabilendo il suo record personale contro qualsiasi altra squadra. L’armeno ha realizzato la sua unica tripletta nella competizione il 8 novembre 2020 indossando la maglia della Roma.

L’articolo Genoa Inter, per Mkhitaryan un match dal sapore speciale: ecco perchè proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG