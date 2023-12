Genoa Juve, gli anti-juventini insorgono sui social e provano a mettere in mezzo un presunto fallo di Cambiaso – VIDEO

Sui social c’è anche chi prova a negare l’evidenza per i due errori di Massa e del Var in Genoa-Juve, cercando di spostare l’attenzione su altri argomenti.

Questo ve lo siete perso come venerdì scorso pic.twitter.com/nf92zHZVwP — zhang l’immortale (@TuttiZangh) December 16, 2023

Tanti gli anti-juventini che, nelle ultime ore, hanno citato un presunto fallo di Cambiaso ai danni di Sabelli, già in volo e che non entra a contatto con il bianconero. Non a caso lo stesso genoano non ha protestato sul momento.

