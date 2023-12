Rabiot in tribuna: ecco perché non va nemmeno in panchina per Genoa Juve. Le ultime sull’assenza del francese

Rabiot va in tribuna per Genoa Juve. Niente panchina, quindi, per il centrocampista francese. Stando a quanto riferisce Juventusnews24, infatti, oltre al problema causatogli dal pestone al piede destro contro il Napoli, il giocatore ha rimediato un colpo al costato che gli provocava dolore.

Sia ieri che oggi ha provato nel recupero dell’ultima ora, ma non ce l’ha fatta. A sostituirlo sarà Miretti.

