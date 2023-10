Genoa-Milan, Alberto Gilardino, tecnico del Grifone, ha presentato la sfida di domani in conferenza stampa: le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa prima di Genoa-Milan, Alberto Gilardino ha dichiarato:

INFORTUNATI – «Abbiamo diverse situazioni e valutazioni da fare in vista della partita di domani, compreso Mateo. Valuterò nelle prossime 24 ore con grande lucidità, come ho sempre fatto e come abbiamo sempre fatto in queste settimane e in questi mesi».

MILAN – «Credo che bisogna limitare al massimo la percentuale di errore da parte nostra. Incontriamo una squadra forte sia nei singoli iniziali e sia in chi subentrerà perché sono giocatori che hanno caratteristiche importanti, di gamba, di qualità tecnica con giocatori fisici. Quello che è riuscito a costruire Pioli in questi anni è qualcosa di straordinario per l’identità che è riuscito a dare a questa squadra. Da parte nostra, dovrà essere una partita affrontata con grande coraggio. Quello che ho chiesto ai ragazzi è di affrontarla con grande partecipazione e grandissimo coraggio, per chi parte dall’inizio e per chi subentrerà».

SITUAZIONE RETEGUI – «Il ragazzo riporta del dolore al ginocchio però aspettiamo di valutare in queste 24 ore se c’è una possibilità di recupero per non rischiarlo per il prosieguo del campionato. C’è la volontà di tutti nel vederlo in campo, ma bisogna essere lucidi nelle valutazioni che si vanno a fare su determinati giocatori».

EKUBAN E SABELLI – «Si sono allenati, sono rientrati in gruppo, quindi saranno della partita, da valutare se dall’inizio oppure a gara in corso».

ESPERIENZA CON PIOLI A BOLOGNA – «Il mister mi ha insegnato in quel percorso che facemmo insieme a Bologna ad essere una persona molto pacata, capace di entrare nella testa dei giocatori. E’ una persona molto brava a livello tattico con uno staff veramente importante. Essere riuscito in questi anni a trasmettere a questa squadra questa identità, nei singoli e nel gioco corale, è qualcosa di straordinario».

CHI AL POSTO DI RETEGUI – «Non dormo la notte da due o tre giorni (sorride ndr). Normale che pensi, provi, valuti, ma di una cosa sono convinto: che chi giocherà dall’inizio e chi avrò a disposizione in panchina da fare entrare darà veramente il massimo. Domani dovremo dare il 101% contro questa grande squadra e sono sicuro che i ragazzi lo faranno come sempre hanno dimostrato con grande coraggio, perseveranza, disponibilità e sacrificio all’interno della partita».

ASSETTO DI UDINE – «Premesso che io ho ancora tanto da imparare rispetto a quanto Pioli ha fatto in questi anni e devo avere tanti margini e tanto studio per arrivare come il mister. Cerchiamo soluzioni e alleniamo soluzioni dentro gli allenamenti per poi riportarle in partita. Varie rotazione in fase difensiva e offensiva che possano portarci a creare delle superiorità numeriche, o a possibilità di sviluppo. Quelle sì, le alleniamo».

MALINOVSKYI ALLA RUI COSTA – «E’ una possibilità di modulo che si puà avere, dall’inizio oppure a gara in corso, sempre in base alle caratteristiche dei calciatori che ho a disposizione. Malinovskyi in un centrocampo a tre può fare la mezzala, il sottopunta, il trequartista. Malinovskyi è molto duttile in fase di costruzione, nella fase avanzata. In base alle caratteristiche dei giocatori che andremo a collocare in campo sicuramente si possono creare i presupposti di un cambio modulo».

COME SI FERMA IL MILAN – «Hanno grandi qualità, soprattutto nella ricerca dello spazio, hanno molta verticalità. Sono poi molto bravi con palla al portiere e ad alternare le posizioni dei terzini dentro il campo o fuori in ampiezza. Sono molto bravi sul lato sinistro con Theo e Leao, bravissimi anche sul lato destro con Calabria, Florenzi, Pulisic o Chukwueze. Davanti hanno giocatori che sentono l’area di rigore come Giroud e Okafor, hanno giocatori di gamba in mezzo al campo come Musah, Reijnders e Pobega. Alternano bene le caratteristiche che mister Pioli vuole mettere all’interno del campo e del suo ideale di gioco. Da parte nostra, dobbiamo essere compatti come dimostrato rispetto alle gare fatte in casa con le grandi, dobbiamo avere grandissima compattezza di squadra e tra i reparti. Quello farà la differenza».

ESTERNI DEL MILAN – «Un po’ tutte e due le cose, bisogna essere molto bravi in tutte e due le cose con gli esterni del Milan. Bisogna essere bravi quando si è puntati in campo aperto, cercando di dare loro meno spazio, e bisognerà che ci sia sulle corsie laterali un atteggiamento importante, di grande sacrificio da parte di tutti. Ma in tutte le zone di campo. Su quello siamo pronti».

DE WINTER-THEO HERNANDEZ – «Con Koni abbiamo parlato, ha margini di miglioramento importanti e per me può ricoprire quel ruolo. Lo deve fare con grandissima attenzione, grande mentalità e grande coraggio, perché ne ha le capacità. Anche a Udine ha saputo tenere botta in tante situazioni pur contro esterni veloci. Si sta allenando nel modo giusto. Ci saranno valutazioni anche per lui in queste 24 ore sul fatto di decidere se utilizzarlo dal primo minuto, come del resto per tutta la squadra visto che ho tanti dubbi».

MESSIAS – «Può partire dall’inizio. Con una difesa a cinque può ricoprire il ruolo di quinto o di seconda punta. E’ un giocatore duttile e con caratteristiche di grande qualità, un po’ uniche nel suo genere. Come può essere Gudmundsson. Ci dà scelta».

ESPERIENZA AL MILAN – «Ho avuto al fortuna di trascorrere quei tre anni e di trascorrerli con dei campioni. All’interno della squadra la maggior parte dei giocatori erano campioni, non solo a livello tecnico e tattico, ma anche a livello umano. Mi hanno insegnato tanto. Mi ha insegnato l’esperienza di maturare, valutare tante situazioni e vincere anche tanto».

GRADINATA NORD – «Domani si dovranno sentire forte, molto forte perchè abbiamo bisogno di loro. Ne abbiamo realmente bisogno. C’è da affrontare una partita intensa, una grande squadra. Se non la più forte, una delle due più forti d’Italia con l’Inter. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi. Ci sarà lo stadio stracolmo e noi in campo dovremo mettere coraggio, passione e dobbiamo battagliare».

