Mateo Retegui scalpita per tornare in campo dopo tre settimane di stop per infortunio: contro la Salernitana è pronto a rientrare da titolare

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’azzurro ha lavorato col gruppo in questi giorni ed è pienamente recuperato per la delicata sfida del Genoa contro la Salernitana.

