Manca pochissimo alla sfida salvezza Genoa-Salernitana: ecco i 22 che scenderanno in campo dal primo minuto.

Alexander Blessin e Stefano Colantuono hanno sciolto i loro dubbi e hanno scelto i giocatori che prenderanno parte a Genoa-Salernitana. Modulo molto offensivo per i padroni di casa che sperano in Mattia Destro; negli ospiti parte in panchina l’ex Diego Perotti, così come Franck Ribery.

Stadio Luigi Ferraris

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vanheusden, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Portanova, Yeboah; Destro. All. Blessin.

A disposizione: Semper, Marchetti, Criscito, Masiello, Piccoli, Melegoni, Gudmundsson, Calafiori, Frendrup, Cambiaso, Rovella, Galdames.

SALERNITANA (4-3-2-1): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; Ederson, Radovanovic, L. Coulibaly; Verdi; Bonazzoli, Djuric. All. Colantuono.

A disposizione: Belec, Ribery, Di Tacchio, Bohinen, Kastanos, Zortea, Obi, Gyomber, Gagliolo, Mikael, Perotti, Mousset.

