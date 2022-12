Dopo la condanna in primo grado a sei anni di reclusione, ora Manolo Portanova rischia anche la squalifica dalla Procura Federale

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’organo federale avrebbe richiesto gli atti della condanna per valutare possibili sanzioni al giocatore. Nel frattempo il Genoa studia la via d’uscita da questa situazione, soprattutto dopo averlo convocato e poi mandato in tribuna a seguito della condanna di stupro di gruppo del Tribunale di Siena.

