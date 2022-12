La Juventus è alla ricerca di un nuovo diesse che possa prendere il posto di Federico Cherubini, in questo senso Elkann ha una lista di nomi davvero importanti

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, in cima alla lista potrebbe esserci il profilo di Berta dell’Atletico. Un uomo di calcio importante che ha esperienza internazionale. Oltre a lui si inseguono anche voci su Massara, Giuntoli e Tare, anche se in maniera più marginale. L’ultima ipotesi è la soluzione interna con la promozione di Manna, attuale responsabile della Next Gen.

L’articolo Juventus, partito il toto nomi per il ruolo di diesse: la lista di Elkann proviene da Calcio News 24.

