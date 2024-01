Claudio Gentile, ex difensore bianconero, parla così della lotta tra Juve ed Inter per lo Scudetto: ecco le sue dichiarazioni

Intervistato a Radio Anch’io lo Sport, Claudio Gentile ha così analizzato la situazione in casa Juve.

LE PAROLE – «Penso che dovrà lottare per arrivare tra le prime quattro, se riuscirà a vincere lo scudetto sarà una bella impresa. Bisogna vedere come reggerà l’Inter le Coppe. Questo momento darà molto entusiasmo sia ai tifosi che alla squadra. Penso che farà di tutto per portare a casa la vittoria del campionato, ma l’Inter e’ la squadra più forte. Non sarà facile».

The post Gentile: «La Juve lotta per i primi quattro posti. Scudetto? Un’impresa» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG