Gentile sulla lotta scudetto: «L’Inter è la più forte ma il Milan è in corsa». Le parole dell’ex calciatore

L’ex difensore bianconero Claudio Gentile è intervenuto a Radio Anch’io Sport per analizzare la lotta scudetto in cui ha parlato anche del Milan.

PAROLE – «La Juve farà di tutto per vincere lo scudetto. Ma l’Inter è la più forte, non sarà facile. Non dimentichiamo anche il Milan, è ancora in corsa. Con gli impegni europei dell’Inter, la Juve può trarne un vantaggio».

