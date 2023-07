Tommaso Ghirardi, ex Presidente del Parma, ha parlato a Brescia Oggi di un suo possibile ritorno nel calcio con le rondinelle e non solo

«Al momento non ho interesse a rientrare nel calcio. Non ho mai voluto parlare di questa vicenda, ma sono stato molto ferito di quel che è avvenuto a Parma. Non intendo essere presuntuoso, ma questo mondo non mi appartiene più. Certe vicende mi hanno segnato a livello personale e familiare. Sono ancora troppo segnato dalle accuse che mi sono state mosse. Alla fine sono risultate quasi tutte infondate, le altre lo saranno a breve. So bene quello che ho fatto e soprattutto conosco quanto è successo nel calcio negli anni successivi».

