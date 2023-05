L’ex terzino sinistro del Napoli Faouzi Ghoulam ha detto la sua sulla finale di Champions League non dannoso molte speranze ai nerazzurri.

Faouzi Ghoulam a Sky Calcio Club ha detto la sua sulla parte finale della stagione che attende l’Inter. “Se guardiamo Manchester City-Real Madrid è arrivato solo un passaggio importante nella metà campo del City”.

“La vedo veramente dura per l’Inter che sta giocando ancora per la qualificazione in Champions League. È una situazione complicata. Ma la squadra nerazzurra mi è piaciuta in ripartenza contro il Milan, ha trovato corse importanti ripartendo da dietro sulle fasce, è la cosa giusta ripartire da dietro. Lanciare per i due attaccanti sarebbe un suicidio“.

