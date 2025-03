“Già deciso” l’addio al Milan e la prossima destinazione: la scelta spiazza tutti, saranno le sue ultime partite in rossonero

“Già deciso” l’addio al Milan e la prossima destinazione. La voce di mercato che agita Milanello e promette grandi cambiamenti.

Grandi manovre in casa Milan: nonostante la stagione sia tutt’altro che finita, i vertici di Via Aldo Rossi sono già concentrati sulla costruzione del prossimo futuro. Nessun big è certo di restare, a cominciare da Theo Hernandez, sul quale si vocifera di uno “scambio” incredibile che potrebbe portare in rossonero uno dei talenti più brillanti d’Europa. Ma non finisce qui: altre importanti scelte sono attese nei prossimi mesi, con il Milan pronto a fare grandi passi per rinforzare la squadra e puntare a traguardi ancora più ambiziosi.

Le rivelazioni di Sarri e nuovi cambiamenti a Milanello

Una delle scelte che maggiormente condizionerà il futuro del Milan è senza dubbio quella relativa al nuovo allenatore. Nelle ultime ore, Maurizio Sarri ha lanciato un messaggio molto chiaro, e non è da escludere che il destinatario sia proprio il club rossonero. Le prossime gare potrebbero però anche essere le ultime per una stella del Milan che, con ogni probabilità, lascerà la squadra. Già circolano voci sulla sua prossima destinazione, alimentando l’incertezza su quello che sarà il futuro della rosa e sugli eventuali cambiamenti che potrebbero avvenire nelle prossime settimane.

“Già deciso” l’addio al Milan e la prossima destinazione

Tra le decisioni già apparentemente prese spicca quella relativa a Joao Felix. Il giovane attaccante portoghese, arrivato a Milano con grandi aspettative, non sembra aver convinto a pieno la dirigenza rossonera. Nonostante un gol promettente segnato contro la Roma, le sue prestazioni non hanno garantito la continuità sperata, portando alla decisione di non attivare l’opzione di riscatto del suo cartellino dal Chelsea. Il destino di Joao Felix potrebbe quindi ricollocarsi nuovamente in Premier League – scrive Fichajes.net – con l’Aston Villa mostrato come un serio interessato. Questo movimento sarebbe il risultato di una serie di valutazioni che tengono conto tanto dell’aspetto economico, dato l’alto ingaggio e le richieste del Chelsea, quanto delle scelte tecniche future del Milan, attualmente in bilico con l’addio quasi certo del tecnico Sergio Conceicao. Unai Emery, tecnico dell’Aston Villa, sembra particolarmente interessato a Felix, fiducioso di poter riaccendere il talento dell’attaccante portoghese.

Leggi l’articolo completo “Già deciso” l’addio al Milan e la prossima destinazione: la scelta spiazza tutti, saranno le sue ultime partite in rossonero, su Notizie Milan.