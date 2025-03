Al Milan si pensa già alla prossima stagione, tra entrate e uscite sarà un mercato particolarmente movimentato.

In casa Milan si pensa già alla prossima stagione. Servirà cambiare completamente l’identità della squadra, anche perché al momento sembra inesistente. CI saranno da trovare inoltre un allenatore ed un DS, ma per la panchina Furlani sembra aver trovato il profilo giusto per far risorgere il Milan. Intanto cominciano i sondaggi per valutare chi è dentro al progetto rossonero e chi invece è fuori.

Sfoltire la rosa prima di concentrarsi sulle entrate

Sarà fondamentale per il diavolo preoccuparsi prima delle uscite e poi delle entrate. Il Milan attualmente ha in giro molti giocatori in prestito con diritto di riscatto in altre squadre e se venissero riscattati tutti i rossoneri incasserebbero circa 120 milioni. Altri giocatori è più probabile invece che vengano ceduti in prestito per alleggerire la società del loro ingaggio non perdendo il controllo sul cartellino. Come ormai sanno tutti il Milan farà partire in prestito Francesco Camarda, ma potrebbe partire, sempre in prestito, pure Filippo Terracciano.

Terracciano-Torino: si può fare

Il Milan non è intenzionato a perdere il controllo del cartellino di Terracciano. Con Fonseca il giocatore ha dimostrato di essere un discretissimo mestierante in grado di ricoprire più ruoli, in difesa come a centrocampo. Sembra però difficile che possa giocare titolare il prossimo anno e quindi ecco la soluzione: un anno di prestito al Torino. Il club di Cairo ha mostrato interesse per l’esterno e il Milan potrebbe cederlo in prestito o inserirlo nell’affare Ricci. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime settimane.

Leggi l’articolo completo Calciomercato Milan, per lui non c’è più spazio: Moncada lo manda in prestito al Torino, su Notizie Milan.