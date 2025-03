Il Milan valuta lo scambio con il Tottenham: trattativa per la cessione a titolo definitivo

Il Milan valuta uno scambio a titolo definitivo con il Tottenham per rinforzare la squadra. La trattativa è in fase iniziale, ma potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.

Il Milan si trova in una fase di transizione importante, non solo sul campo ma anche a livello dirigenziale. Dopo le difficoltà incontrate nella stagione in corso, i rossoneri sono alla ricerca di un nuovo direttore sportivo che possa ridisegnare la strategia di mercato e rafforzare la rosa per competere ai massimi livelli. La partenza di figure chiave negli ultimi anni ha lasciato un vuoto che il club intende colmare con un profilo di esperienza internazionale, capace di operare con astuzia nel calciomercato estivo. Questo cambiamento potrebbe essere il preludio a mosse significative, come quella di un possibile scambio con il Tottenham, un’operazione che sta già facendo discutere tifosi e addetti ai lavori. La dirigenza milanista, con il supporto del CEO Giorgio Furlani e dell’advisor Zlatan Ibrahimovic, punta a un rinnovamento mirato, e il ruolo del nuovo ds sarà cruciale per concretizzare queste ambizioni.

Milan, occhi puntati su Dragusin: il rumeno per la nuova difesa

Tra i nomi sul taccuino del Milan spicca quello di Radu Dragusin, difensore rumeno attualmente in forza al Tottenham. Dragusin, seguito già in passato dai rossoneri prima del suo trasferimento in Premier League dal Genoa, rappresenta un profilo giovane ma con un’esperienza che lo rende appetibile per la Serie A. Nonostante le sue qualità, il 23enne non è riuscito a imporsi come titolare indiscusso agli Spurs, complici anche un grave infortunio al legamento crociato che lo terrà fuori fino alla prossima stagione. Il Milan vede in lui un’opportunità per rinforzare la difesa, soprattutto considerando le incertezze legate ad alcuni elementi della retroguardia attuale. L’interesse per Dragusin si inserisce in un contesto di rebuilding, con i rossoneri decisi a puntare su talenti promettenti ma già rodati.

Il possibile scambio per arrivare al difensore

Per arrivare a Dragusin, il Milan potrebbe mettere sul piatto Fikayo Tomori, difensore inglese che sembra aver perso centralità nel progetto rossonero. Dopo un inizio brillante con la maglia del Milan, Tomori è scivolato nelle gerarchie di Sergio Conceicao, superato da Thiaw, Gabbia e Pavlovic. Il Tottenham, che già a gennaio aveva corteggiato il 27enne, potrebbe accogliere con favore uno scambio alla pari, valutando entrambi i giocatori intorno ai 30 milioni di euro. Questa operazione permetterebbe al Milan di liberarsi di un elemento non più indispensabile e al contempo di acquisire un difensore giovane e di prospettiva come Dragusin. Se il nuovo ds riuscisse a finalizzare questo affare, si tratterebbe di un segnale chiaro della volontà di costruire una squadra competitiva, pronta a rilanciarsi sia in Italia che in Europa.

