Si prova ad organizzare il mercato in casa Milan, potrebbe arrivare un annuncio prima della trasferta di Napoli.

Al Milan l’ambiente non sembra ancora essersi rasserenato. La squadra gioca per un mister che vive da separato in casa, la società non riesce ad organizzarsi bene e gli obbiettivi tardano ad arrivare. Sono mesi che si cerca un DS, ma ancora niente sembra essere stato fatto di concreto. Per l’allenatore invece Furlani sembrerebbe aver trovato il profilo giusto.

Possibile annuncio prima di Napoli?

Anche il Napoli si sta muovendo per il prossimo mercato e sembrerebbe aver bloccato Vanja Milinkovic-Savic. Il fratello dell’ex Lazio sta dimostrando di essere un portiere meritevole di un top club e il Napoli, stanco dell’incostanza di Meret, potrebbe puntare su di lui. Vanja è un portiere completo, alto, forte, reattivo, abile nelle uscite, abile nei tuffi, bravo nei rinvii. Insomma, il fatto che Milinkovi-Savic giochi ancora al Torino è quasi inspiegabile ma l’anno prossimo, molto probabilmente, giocherà per lo scudetto. L’annuncio potrebbe arrivare già questa settimana.

E le entrate del Milan?

Il Milan sta già ragionando sui giocatori da acquistare. I rossoneri guardano molto in casa Real per i futuri acquisti: Brahim Diaz, Mendy, Arda Guler; insomma, il diavolo sogna in grande. Oltre a questi profili altisonanti il Milan è anche alla ricerca di un bomber di prospettiva, e potrebbe cercarlo fra gli “underdogs” della Serie A. Si parla soprattutto di Krstovic e Lucca, entrambi autori di un ottimo campionato, con il montenegrino che sta letteralmente tenendo a galla da solo il Lecce.

Leggi l’articolo completo Possibile annuncio di mercato prima di Napoli-Milan, su Notizie Milan.