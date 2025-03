“Pronto mister, sono Giorgio Furlani”. Il Milan telefona al nuovo allenatore

Nuovo allenatore Milan: un contatto c’è stato. Un saluto tra vecchie conoscenze, ma il tecnico è pronto a tornare. A patto di avere carta bianca sul progetto.

Il Milan è attivamente impegnato nella ricerca di un nuovo allenatore per la stagione 2025-2026, con l’obiettivo di dare una svolta al progetto sportivo del club. Dopo un periodo di alti e bassi sotto la guida tecnica attuale, la dirigenza rossonera, capitanata dall’amministratore delegato Giorgio Furlani, sembra intenzionata a valutare nuove opzioni per la panchina. La decisione finale non è ancora stata presa e, secondo quanto emerso, il club preferisce prendersi il tempo necessario per ponderare ogni scelta. L’esigenza di un profilo di esperienza e carisma, capace di gestire una rosa giovane e ambiziosa, è al centro delle riflessioni della società, che vuole tornare a competere stabilmente ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Il nome in pole per la panchina rossonera

Tra i nomi in cima alla lista dei desideri del Milan spicca Massimiliano Allegri, tecnico livornese con un passato glorioso alla Juventus e una breve esperienza proprio in rossonero tra il 2010 e il 2014, culminata con la conquista di uno Scudetto. Allegri è considerato il candidato numero uno grazie alla sua comprovata capacità di ottenere risultati e alla sua conoscenza del calcio italiano. Attualmente senza panchina, l’allenatore rappresenta una soluzione di prestigio per il Milan, anche se la sua nomina potrebbe incontrare ostacoli interni, come i dissapori con Zlatan Ibrahimović, consulente del club. Nonostante ciò, il suo profilo tattico e la sua esperienza lo rendono un’opzione molto apprezzata dalla dirigenza.

La telefonata di Furlani: cosa si sono detti?

La telefonata tra Furlani e Allegri, avvenuta qualche giorno fa tramite un amico comune, non ha rappresentato una vera e propria trattativa, ma un primo contatto esplorativo. I due hanno discusso della situazione attuale del Milan e delle prospettive future, senza entrare nei dettagli contrattuali. Si è trattato di un dialogo informale, un modo per sondare la disponibilità di Allegri e mantenere aperta una porta per eventuali sviluppi. Questo scambio potrebbe diventare il preludio a negoziati più concreti nei prossimi mesi, quando il Milan definirà con chiarezza il proprio futuro tecnico.

