Milan: un ex Juve nel mirino. Ibra lo voleva già a gennaio

I rossoneri sono chiamati a fare un super mercato quest’estate: spunta l’obbiettivo ex Juve.

Il Milan, mentre è impegnato a cercare di limitare i danni della faida interna alla società, deve già programmare la prossima stagione. Cambieranno tanti giocatori, proprio perché quelli che hanno deluso sono stati i giocatori che sarebbero dovuti essere i leader della squadra. Non è da escludersi che possano partire tutti i big rossoneri, mentre in entrata bisognerà fare delle super operazioni, fra le quali spunta la golosa occasione di tesserare un ex Juve.

Kulusevski non rientra nei piani del Tottenham, occasione per il Milan?

Dejan Kulusevski non rientra più nei piani degli Spurs ed è quasi certo che in estate possa lasciare Londra. Il giocatore ha mostrato lampi di classe cristallina in Premier ma fra infortuni e competizione spietata non è riuscito a trovare grande spazio. Non è da escludersi quindi che possa partire e tornare in Italia, dato che in Serie A ha dimostrato di poter essere devastante, prima al Parma e poi alla Juve. Serviranno però uno sforzo economico molto importante per arrivare allo svedese, dato che il Tottenham lo valuta 50 milioni.

Altre entrate?

Per le altre entrate sono molti i giocatori valutati dal Milan: Brahim Diaz, Paixiao, Mendy, Ricci, Javi Guerra, Arda Guler, Lucca, Bisseck. I rossoneri punteranno a tesserare molti giocatori, dato che i top partiranno, in modo da ricostruire da zero l’ossatura della squadra. Sarà la terza rivoluzione nel giro di un anno e mezzo e considerando che sarà tassativo centrare la Champions il prossimo anno potrebbe essere la “rivoluzione della verità”…e se dovesse andare male? Bisognerà farsi grossi esami di coscienza.

