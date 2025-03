Leao verso l’addio al Milan: spunta il sostituto, arriva da Londra

Addio Leao? Il Milan si muove: occhi a Londra per il sostituto. La dirigenza rossonera cautela e punta ad un nuovo attaccante per non farsi trovare impreparata.

Il futuro di Rafael Leão al Milan è un rebus che tiene col fiato sospeso i tifosi rossoneri. Il talento portoghese, esploso come stella di prima grandezza con lo scudetto del 2022 e il titolo di MVP della Serie A, potrebbe salutare Milano nell’estate 2025. Nonostante il contratto fino al 2028, le sue prestazioni non sempre costanti e le esigenze economiche del club alimentano le speculazioni. Il Milan, infatti, potrebbe cedere il suo numero 10 per una cifra intorno agli 80-100 milioni di euro, un tesoretto da reinvestire per puntellare la rosa. La domanda che circola tra gli addetti ai lavori è chiara: meglio tenere il simbolo del progetto o sacrificarlo per aprire un nuovo ciclo? L’ipotesi di una cessione, per ora, resta sul tavolo.

Big europee in fila per il portoghese

Le sirene per Leão arrivano da ogni angolo d’Europa. Il Liverpool sembra tra i più decisi, pronto a puntare sul classe ’99 per dare una scossa al reparto offensivo dopo una stagione complicata. Anche il Barcellona non molla la presa, con l’agente Jorge Mendes che potrebbe giocare un ruolo chiave, nonostante i noti problemi finanziari dei catalani. Bayern Monaco e PSG, poi, sono da tempo in agguato, affascinati dal mix di tecnica e velocità del giocatore. E in Inghilterra si parla pure del Manchester City, che avrebbe messo sul piatto uno scambio con Jack Grealish. La lista dei pretendenti è lunga, e il Milan potrebbe sfruttare questa asta per ottenere il massimo dalla cessione.

Da Martinelli a Grealish: chi al suo posto?

Se Leão dovesse fare le valigie, il Milan non vuole farsi trovare impreparato. Tra i nomi caldi per sostituirlo spuntano Gabriel Martinelli e Leandro Trossard, entrambi dell’Arsenal: il primo, giovane e affamato, potrebbe essere un investimento a lungo termine; il secondo, più esperto, garantirebbe affidabilità immediata. E poi c’è Jack Grealish, che dopo un paio di stagioni sottotono al City cerca riscatto: uno scenario suggestivo, magari legato a una maxi-operazione con i Citizens. La dirigenza rossonera, con Moncada e Furlani in testa, studia le mosse: il dopo-Leão dovrà essere all’altezza di un’eredità pesante. Il mercato estivo dirà la sua.

