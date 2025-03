Dopo Motta, salta anche Conceiçao: il Milan lo ha già comunicato al tecnico

Tempo scaduto anche per Sergio Conceiçao: la società rossonera lo ha già avvisato, la sua avventura sulla panchina del Milan è agli sgoccioli.

Dopo una sosta delle nazionali che non ha sorriso ai colori azzurri, torna il campionato di Serie A nel suo momento clou. La battaglia per lo scudetto si infiamma e si incrocia con la lotta Champions: ora ci sono in palio punti pesantissimi. Nessuno può più sbagliare, soprattutto Conceiçao e Conte: Napoli-Milan sarà un vero e proprio spartiacque della stagione. Il tecnico portoghese è pronto a mettere in pratica un’idea rivoluzionaria per il suo Diavolo: l’ennesimo cambio di formazione porterà i suoi frutti o metterà la squadra ancora più in confusione? Intanto, una rivale come la Juventus ha esonerato Thiago Motta per prendere un traghettatore come Tudor e questa opzione non è tramontata a Milanello; la panchina di Conceiçao è bollente anche in questo momento.

Un solo risultato disponibile a Napoli

Il Milan, da qui alla fine del campionato, può solo vincere se vuole sperare in una qualificazione alla prossima Champions League e Conceiçao lo sa benissimo. L’ex allenatore del Porto non farà calcoli in vista della semifinale di Coppa Italia con l’Inter, in programma il 2 aprile, e schiererà il miglior 11 possibile al Maradona. Il problema per lui è che anche se dovesse arrivare una vittoria convincente, le voci sul suo futuro non si placherebbero e il tecnico rossonero non ha nascosto il suo fastidio per questa situazione. Conceiçao sa di essere molto in bilico e questo non gli permette di essere sereno: i risultati e l’atteggiamento della squadra in campo, poi, sono il riflesso di questa confusione.

Mister, sei fuori!

Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale di YouTube di Fabrizio Romano, Conceiçao sarebbe ben conscio del suo destino: “È altamente improbabile che Conceiçao sia l’allenatore del Milan anche nella prossima stagione. A me hanno addirittura detto che che persone vicine a Conceiçao sanno già che a fine stagione andrà via”. Ma siamo sicuri che arriverà a fine campionato? L’ipotesi Tassotti come traghettatore non è tramontata e, in caso di brutta sconfitta a Napoli, potrebbe concretizzarsi per provare a salvare il finale di stagione.

