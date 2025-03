Milan, colpo a sorpresa: ecco il primo acquisto dopo la scelta Fabregas

Il nuovo corso rossonero potrebbe partire con un acquisto di spessore: il Milan si inserisce nella corsa battendo la concorrenza di Inter e Napoli.

Con l’addio di Sergio Conceição ormai nell’aria, il Milan si prepara a una rivoluzione che partirà dalla panchina. La società rossonera starebbe puntando forte su Cesc Fabregas per guidare la squadra nella stagione 2025/2026. L’ex centrocampista spagnolo, attualmente al Como, potrebbe compiere il grande salto, trovandosi alla sua prima esperienza in un top club. L’obiettivo sarà ricostruire un Milan competitivo, indipendentemente dal piazzamento finale di questa stagione.

Samuele Ricci nel mirino: il Milan sfida Inter e Napoli

Uno dei primi rinforzi della nuova gestione potrebbe essere Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino, classe 2001, è considerato uno dei migliori talenti italiani nel suo ruolo e sarebbe perfetto per il 4-2-3-1 che Fabregas intende adottare. Con Tijjani Reijnders in una posizione più avanzata, il tecnico spagnolo vorrebbe un mediano di qualità e dinamismo, ruolo ideale per Ricci. Tuttavia, il Milan non è l’unico club interessato: anche Inter e Napoli seguono con attenzione l’evoluzione della trattativa.

Le richieste del Torino e la strategia rossonera

Il Torino non intende fare sconti per il suo gioiello. Il presidente Urbano Cairo valuta Ricci tra i 30 e i 35 milioni di euro, una cifra che potrebbe rappresentare un ostacolo per il Milan, considerando anche il budget limitato senza la qualificazione in Champions League. I rossoneri potrebbero però provare a inserire contropartite tecniche per abbassare l’esborso economico. La trattativa è ancora in fase iniziale, ma la volontà del giocatore potrebbe essere decisiva per il buon esito dell’operazione.

Fabregas è pronto a rivoluzionare il Milan, e Samuele Ricci potrebbe essere il primo tassello del nuovo progetto.

