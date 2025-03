Milan, colpo a rischio: salta un’operazione data per certa. Ecco lo scenario

Il club rossonero potrebbe dover rivedere i propri piani di mercato: la cessione del difensore è in bilico e rischia di saltare definitivamente.

Il Milan sta pianificando le mosse per la prossima stagione, anche in vista dell’ipotetica mancata qualificazione in Champions League, inoltre a complicare i piani è la possibile mancata cessione considerata quasi sicura fino a qualche giorno fa. Si tratta di Pierre Kalulu, attualmente in prestito alla Juventus con diritto di riscatto. Il difensore francese si era guadagnato la fiducia di Thiago Motta, che lo ha schierato con continuità, facendone un elemento importante nella difesa bianconera. Tuttavia, l’esonero del tecnico ha cambiato gli scenari, mettendo in dubbio il riscatto del giocatore da parte della Vecchia Signora.

Il Milan rischia di perdere un’importante entrata

L’accordo prevedeva un incasso di 14 milioni di euro, più 3 milioni di bonus, una somma che il Milan avrebbe potuto reinvestire per rinforzare la rosa. Ora, però, con il cambio in panchina alla Juventus, la decisione finale spetterà al prossimo allenatore bianconero, che potrebbe non puntare su Kalulu. Un imprevisto che complica i piani rossoneri, già alle prese con una strategia di mercato mirata a finanziare nuovi acquisti tramite alcune cessioni mirate.

Il futuro di Kalulu ancora da decidere

Se la Juventus dovesse rinunciare al riscatto, Kalulu farebbe ritorno a Milano, ma difficilmente rientrerebbe nei progetti del club, soprattutto dopo l’arrivo di Kyle Walker. Il Milan spera ancora in una soluzione positiva, ma molto dipenderà dalla scelta del nuovo allenatore juventino. Nelle prossime settimane, la situazione sarà più chiara, con i rossoneri che restano in attesa di sviluppi per capire se dovranno trovare una nuova destinazione per il difensore.

