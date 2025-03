Nuovo San Siro, svelato il progetto faraonico: le foto sono pazzesche!

Milan e Inter proseguono verso il nuovo stadio, con un design innovativo e un’area pensata per essere viva tutto l’anno. Ecco tutti i dettagli della struttura che cambierà il volto di San Siro.

Nonostante l’indagine della Procura di Milano e il bando per la vendita dell’area, Milan e Inter continuano il percorso per realizzare il nuovo stadio. Il progetto prevede la costruzione dell’impianto nelle attuali aree di parcheggio e una parziale demolizione del Meazza, che sarà riconvertito in spazi commerciali e per la comunità. Lo stesso presidente del Milan ha lasciato delle dichiarazioni proprio qualche giorno fa ai microfoni di Dazn, dove ha manifestato la volontà di realizzare lo stadio più bello d’Europa.

Un design moderno che guarda al passato

L’architettura sarà caratterizzata da due anelli che richiamano la storica struttura di San Siro, ma con tecnologie all’avanguardia per visibilità e sicurezza. Il nuovo impianto avrà una capienza di 71.500 spettatori e sarà progettato per ospitare eventi durante tutto l’anno. L’area circostante verrà trasformata con nuove infrastrutture, spazi verdi e servizi per il quartiere.

Investimento e sviluppo del progetto

Il costo stimato dell’opera è di 1,23 miliardi di euro, con 707,9 milioni destinati alla costruzione dello stadio e 102,8 milioni per le aree esterne. Il progetto include anche il rifacimento del Tunnel Patroclo e altre opere di urbanizzazione. Lo stadio sarà operativo 365 giorni all’anno con musei, ristoranti e attività commerciali per attrarre visitatori anche nei giorni senza partite. Oltre all’impatto architettonico, il nuovo impianto sarà progettato per minimizzare l’inquinamento acustico e ottimizzare i flussi di pubblico. L’obiettivo è creare un’area sostenibile e innovativa, migliorando la vivibilità della zona e garantendo benefici alla comunità.

