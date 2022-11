Il figlio di Giacinto, Gianfelice Facchetti parla così a TMW dell’Inter ecco cosa dice sulla situazione dei nerazzurri.

Sono queste le parole di Gianfelice Facchetti che discute così a TMW dell’Inter, ecco cosa dice: “Vedo Inter, Milan e Juve davanti a tutti. Noi dobbiamo provarci nella maniera migliore possibile: se contro il Napoli, in casa, non vinci, magari poi ti devi focalizzare sulla qualificazione in Champions che comunque non è facile da conquistare quest’anno.“

Conclude su Gosens: “Credo abbia pagato quell’infortunio, e non è facile se davanti hai prima Perisic e poi Dimarco. Per guadagnare spazio insomma doveva far vedere quello che ha fatto all’Atalanta, ma non è neanche semplice quando hai scampoli di partita di spazio. Tanta sfortuna.“

Ponciroli a TMW Radio parla così: “Credo che sia stato un bene per il Milan. Potrebbe essere un rischio per il Napoli perché adesso ha modo di pensare che ha un vantaggio siderale sulle avversarie. Per l’Inter non cambia nulla“.

