Sono queste le parole di Giannichedda, l’ex giocatore della Juventus, parla così a Juventusnews24 in vista della sfida.

Ecco le parole di Giannichedda, l’ex calciatore della Juventus parla a Juventusnews24 del match contro la Lazio: “Quando succede quello che è successo alla Juve c’è qualcosa che non va un po’ in tutte le situazioni. All’inizio c’è stata la sfortuna degli infortunati. Sono mancati grandi giocatori come Di Maria e Pogba sui cui aveva puntato, così come Chiesa per cui pensava che sarebbe rientrato prima. Poi secondo me gli altri giocatori non hanno dato quello che stanno dando adesso. Di solito quando mancano i campioni gli altri devono dare quel qualcosa in più, ma all’inizio questo non si vedeva.“

Conclude così l’ex giocatore: “Forse pensavano che con la routine ordinaria potessero far punti, ma il campionato italiano ha dimostrato che non ci sono partite facili e c’era bisogno che facessero qualcosa in più senza quei campioni capaci di risolvere la partita. Ora con l’entusiasmo dei giovani e la voglia degli altri di sentirsi da Juve hanno ritirato su la classifica e stanno facendo bene.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG