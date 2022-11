Il famoso attore e regista, Ricky Tognazzi in una intervista a RadioFirenzeviola parla del match che avrà inizio tra poco del Milan.

Ecco le parole dell’attore e regista Ricky Tognazzi che su RadioFirenzeviola parla del Milan e della partita contro la Fiorentina: “Il Milan deve rifarsi dalla partita contro la Cremonese, è stata un’occasione mancata. Oggi siamo super favoriti e affamati, ma la Fiorentina è una squadra in ripresa ed un pezzo della mia infanzia. Ho dei grandi ricordi, ma chiaramente tiferò per il Milan“.

Carlo Pellegatti a MilanTV parla così di Tatarusanu: “Dovrebbe essere la sua ultima partita da titolare, prima del ritorno di Maignan nel 2023. Dovrebbe. Secondo me è stato un rendimento positivo. Possiamo imputargli una non brillantezza in qualche parata, ma il rendimento è da 6.5. Ha caratteristiche diverse da Maignan per quanto riguarda la ripartenza. Era un giocatore con della ruggine perché non giocava mai, ma siamo andati agli ottavi di Champions con Tatarusanu e se siamo secondi non è di certo colpa sua“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG